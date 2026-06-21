Man hittad död i damm i Ljungby: ”Olyckshändelse”
En man i 75-årsåldern hittades död i en damm i Ljungby under lördagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Småland. Polisen larmades om ett misstänkt drunkningstillbud och konstaterade på plats att mannen avlidit.
Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.
– Vi bedömer detta som en ren olyckshändelse, säger polisens presstalesperson Leif Fransson till SVT.
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