Man hittad död i damm i Ljungby: ”Olyckshändelse”

En man i 75-årsåldern hittades död i en damm i Ljungby under lördagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Småland. Polisen larmades om ett misstänkt drunkningstillbud och konstaterade på plats att mannen avlidit.

Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.

– Vi bedömer detta som en ren olyckshändelse, säger polisens presstalesperson Leif Fransson till SVT.