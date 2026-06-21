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Inrikes

Man hittad död i damm i Ljungby: ”Olyckshändelse”

Av Tor Gasslander
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En man i 75-årsåldern hittades död i en damm i Ljungby under lördagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Småland. Polisen larmades om ett misstänkt drunkningstillbud och konstaterade på plats att mannen avlidit.

Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.

– Vi bedömer detta som en ren olyckshändelse, säger polisens presstalesperson Leif Fransson till SVT.

Mannens anhöriga har underrättats
Expressen
Det är oklart exakt vad som har inträffat
Sveriges Television
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