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Arkivbild. (Caisa Rasmussen/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Äldre man hittad död i Kopparberg – mord utreds

Av Marcus Lindén
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En man i 70-årsåldern hittades död utomhus i Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun på måndagskvällen, skriver TT.

Vissa omständigheter på platsen gör att polisen inte kan utesluta att mannen har utsatts för brott. Händelsen utreds därför som mord alternativt dråp.

Larmet kom in vid 20.45.

Larmet gällde en livlös person utomhus
TT
Mannens anhöriga har underrättats
Aftonbladet

Kopparberg

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