Äldre man hittad död i Kopparberg – mord utreds

En man i 70-årsåldern hittades död utomhus i Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun på måndagskvällen, skriver TT.

Vissa omständigheter på platsen gör att polisen inte kan utesluta att mannen har utsatts för brott. Händelsen utreds därför som mord alternativt dråp.

Larmet kom in vid 20.45.