Man hittad död i Landskrona – polisen utreder mord

En man i 30-årsåldern har hittats död i en bostad i Landskrona, uppger polisen. En man i samma ålder har anhållits misstänkt för mord.

”Arbete på plats pågår och en förundersökning om mord har inletts för att kunna utreda omständigheterna”, står det på polisens hemsida.

Den gripne mannen är i samma ålder och männen ska ha känt varandra sedan tidigare.