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Bild från platsen. (Mikael Nilsson / TT / Mikael Nilsson)
Inrikes

Man hittad död i Landskrona – polisen utreder mord

Av Jacob Ruderstam
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En man i 30-årsåldern har hittats död i en bostad i Landskrona, uppger polisen. En man i samma ålder har anhållits misstänkt för mord.

”Arbete på plats pågår och en förundersökning om mord har inletts för att kunna utreda omständigheterna”, står det på polisens hemsida.

Den gripne mannen är i samma ålder och männen ska ha känt varandra sedan tidigare.

Polisens händelsenotis
polisen.se
En teknisk undersökning har genomförts
TT
Den döde mannen hittades i en lägenhet
Aftonbladet
Det har varit avspärrat runt bostaden under dagen
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