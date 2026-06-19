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En polisbil under en utryckning. Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Man hittad död i Strängnäs – tre gripna

Av Tor Gasslander
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Tre personer har gripits i Strängnäs efter att en man i 30-årsåldern hittats död tidigt på midsommaraftons morgon. Det rapporterar Strengnäs tidning. Enligt polisen tros mannen ha fallit från en balkong.

De tre personerna misstänks för vållande till annans död. Det är oklart vad deras relation till den döde är.

Polisen fick in ärendet vid fyratiden på morgonen
www.strengnastidning.se
De frihetsberövade är mellan 30 och 50 år gamla
TT
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