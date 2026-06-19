Man hittad död i Strängnäs – tre gripna

Tre personer har gripits i Strängnäs efter att en man i 30-årsåldern hittats död tidigt på midsommaraftons morgon. Det rapporterar Strengnäs tidning. Enligt polisen tros mannen ha fallit från en balkong.

De tre personerna misstänks för vållande till annans död. Det är oklart vad deras relation till den döde är.