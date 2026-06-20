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Man hittad död i vattnet utanför Brännö i Göteborg

Av Tor Gasslander
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En man har hittats död i vattnet utanför Brännö i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida.

Enligt GP slog allmänheten larm om en misstänkt drunkning på tidigt på midsommarkvällen. Mannen kunde senare dödförklaras på platsen. Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Larmet nådde polisen runt klockan 17 på midsommarafton
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Anhöriga har underrättats
Expressen
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