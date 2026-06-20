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Man hittad död i vattnet utanför Brännö i Göteborg
En man har hittats död i vattnet utanför Brännö i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida.
Enligt GP slog allmänheten larm om en misstänkt drunkning på tidigt på midsommarkvällen. Mannen kunde senare dödförklaras på platsen. Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.
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