Man hittad skadad – misstänkt människorov

Polisen utreder ett misstänkt människorov efter att en man i 25-årsåldern hittats skadad i Hageby i Norrköping på måndagsmorgonen, rapporterar flera medier.

Enligt polisens hemsida hade mannen utsatts för våld med ett vasst föremål. Händelsen utreds även som grov misshandel.

Larmet kom vid 08-tiden i morse. Polisen letar nu efter en misstänkt brottsplats, antingen inomhus eller utomhus. Ingen är gripen.