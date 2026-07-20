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Inrikes

Man hittad skadad – misstänkt människorov

Av Emma Hedlin
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Polisen utreder ett misstänkt människorov efter att en man i 25-årsåldern hittats skadad i Hageby i Norrköping på måndagsmorgonen, rapporterar flera medier.

Enligt polisens hemsida hade mannen utsatts för våld med ett vasst föremål. Händelsen utreds även som grov misshandel.

Larmet kom vid 08-tiden i morse. Polisen letar nu efter en misstänkt brottsplats, antingen inomhus eller utomhus. Ingen är gripen.

Mannen har förts till sjukhus
Norrköpings Tidningar
Var vaken och talbar
TT
Hageby ligger i södra Norrköping
radio+text · Sveriges Radio
Polisens händelsenotis
polisen.se
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