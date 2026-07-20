Man hittad skadad – misstänkt människorov
Polisen utreder ett misstänkt människorov efter att en man i 25-årsåldern hittats skadad i Hageby i Norrköping på måndagsmorgonen, rapporterar flera medier.
Enligt polisens hemsida hade mannen utsatts för våld med ett vasst föremål. Händelsen utreds även som grov misshandel.
Larmet kom vid 08-tiden i morse. Polisen letar nu efter en misstänkt brottsplats, antingen inomhus eller utomhus. Ingen är gripen.
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