Man i 70-årsåldern död efter drunkningsolycka

Vid klockan 08.30 på fredagsmorgonen larmades räddningstjänsten om att en man i 70-årsåldern hittats livlös i vattnet vid hamnen i skånska Lerberget, rapporterar Expressen.

Mannen fick hjärt- och lungräddning på platsen och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda, uppger Aftonbladet.

Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med dödsfallet. Mannens anhöriga har underrättats.