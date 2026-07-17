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Genrebild. (Pontus Lundahl/TT)
Inrikes

Man i 70-årsåldern död efter drunkningsolycka

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Vid klockan 08.30 på fredagsmorgonen larmades räddningstjänsten om att en man i 70-årsåldern hittats livlös i vattnet vid hamnen i skånska Lerberget, rapporterar Expressen.

Mannen fick hjärt- och lungräddning på platsen och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda, uppger Aftonbladet.

Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med dödsfallet. Mannens anhöriga har underrättats.

Polisens notis om händelsen
pressmeddelande · polisen.se
Polisen: ”Privatpersoner som hittade en livlös person”
Expressen
Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen
Aftonbladet
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