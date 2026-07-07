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Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Man innebränd i lägenhet i Bagarmossen

Av Kinga Sandén
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En man har dött i en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, rapporterar Expressen.

De övriga boende i fastigheten evakuerades efter att branden startade vid 13-tiden. Den är nu helt släckt.

Enligt polisen finns det inget som tyder på att något brott har begåtts, men en förundersökning har ändå inletts om grov allmänfarlig vårdslöshet.

Anhöriga är underrättade
Expressen
De övriga boende har fått återvända till sina hem
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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