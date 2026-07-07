Man innebränd i lägenhet i Bagarmossen
En man har dött i en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, rapporterar Expressen.
De övriga boende i fastigheten evakuerades efter att branden startade vid 13-tiden. Den är nu helt släckt.
Enligt polisen finns det inget som tyder på att något brott har begåtts, men en förundersökning har ändå inletts om grov allmänfarlig vårdslöshet.
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