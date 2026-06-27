Man kastade vätska på grill – två brännskadade
En kvinna och en man, båda i 20-årsåldern, har fått brännskador sedan en man kastat brandfarlig vätska på en grill vid Gekåsbyns camping i Ullared, rapporterar GP.
Kvinnan fick omhändertas av ambulanspersonal. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, men ingen person är i nuläget misstänkt.
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