Man knivskadad i Botkyrka – misstänkt mordförsök

En man har knivhuggits i ryggen i Alby i Botkyrka och förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver polisen på sin hemsida.

”Målsägande var vaken och talbar innan avfärd. Ingen är i nuläget gripen för händelsen som rubriceras som försök till mord.”

Händelsen inträffade vid 21.45.