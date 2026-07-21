Man knivskadad i Botkyrka – misstänkt mordförsök
En man har knivhuggits i ryggen i Alby i Botkyrka och förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver polisen på sin hemsida.
”Målsägande var vaken och talbar innan avfärd. Ingen är i nuläget gripen för händelsen som rubriceras som försök till mord.”
Händelsen inträffade vid 21.45.
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