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Inrikes

Man knivskadad i Botkyrka – misstänkt mordförsök

Av Joel Malmén
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En man har knivhuggits i ryggen i Alby i Botkyrka och förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver polisen på sin hemsida.

”Målsägande var vaken och talbar innan avfärd. Ingen är i nuläget gripen för händelsen som rubriceras som försök till mord.”

Händelsen inträffade vid 21.45.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Exakt skadeläge oklart
Aftonbladet
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