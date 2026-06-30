Man med vasst föremål har skjutits av polis i Svalöv

En man i 35-årsåldern som jagade flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde i Svalöv har skjutits av polis.

– Det är en rörig händelse, det är mycket folk ute som har sett det här, säger polisens presstalesperson Leif Fransson till TT.

Mannen sköts i benet och fördes till sjukhus. Han är inte livshotande skadad. Enligt polisen gick han mot patrullerna med föremålet höjt.