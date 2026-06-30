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Inrikes

Man med vasst föremål har skjutits av polis i Svalöv

Av Jacob Ruderstam
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En man i 35-årsåldern som jagade flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde i Svalöv har skjutits av polis.

– Det är en rörig händelse, det är mycket folk ute som har sett det här, säger polisens presstalesperson Leif Fransson till TT.

Mannen sköts i benet och fördes till sjukhus. Han är inte livshotande skadad. Enligt polisen gick han mot patrullerna med föremålet höjt.

Polisen sköt verkanseld – ska som vanligt utredas
TT
Polisen beskriver föremålet som ett ”eggvapen”
Aftonbladet
Polisens händelsenotis
polisen.se
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