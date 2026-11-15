Man påkörd i Stockholm – polisen utreder mordförsök
En man har blivit påkörd på av en bil på Kungsgatan i centrala Stockholm, rapporterar Aftonbladet.
Händelsen utreds som mordförsök, eftersom det kan misstänkas att mannen blev påkörd med avsikt. Det finns även uppgifter om att ett slagsmål inträffade före händelsen, uppger polisen.
Personen som körde bilen ska ha lämnat platsen efter händelsen. Ingen har gripits.
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