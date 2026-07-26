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Två vandrare på väg upp för berget Toulpagorni i närheten av Kebnekaise. Arkivbild. (Lars Pehrson / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET)
Svenska fjällturismen

Man skadad på Kungsleden – räddades med helikopter

Av Tor Gasslander
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En person har fått hämtas av fjällräddningen med helikopter efter att ha ramlat och skadat axeln under en vandring på Kungsleden i närheten av Kebnekaise i Kiruna kommun. Det skriver polisen på sin hemsida.

Mannen har förts till sjukhus för vård. Skadorna uppges inte vara allvarliga.

Polisens händelsenotis
polisen.se
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