Man skadad på Kungsleden – räddades med helikopter
En person har fått hämtas av fjällräddningen med helikopter efter att ha ramlat och skadat axeln under en vandring på Kungsleden i närheten av Kebnekaise i Kiruna kommun. Det skriver polisen på sin hemsida.
Mannen har förts till sjukhus för vård. Skadorna uppges inte vara allvarliga.
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