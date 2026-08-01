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Två personer vandrar på Kungsleden i Abisko. (Anna Tärnhuvud/SVD/TT)
Svenska fjällturismen

Vädjan till fjällturister: ”Börja inte med Kebnekaise”

Av Alice Hermansson
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Allt fler turister vill tillbringa semestern i de svenska fjällen, rapporterar TT. Den svenska turistnäringen ser en ökning av antalet bokade gästnätter jämfört med förra året.

Däremot har antalet räddningsinsatser inte varit fler i år än vanligt. Samtidigt säger Richard Svedjesten, ordförande i Svenska fjällräddares riksorganisation, att hans kollegor vid Kebnekaise knappt vågar åka på semester. I år väntas dessutom många turister anlända i september, då det kan vara riktigt kallt. Svedjesten menar att det blivit tydligt att många ovana vandrare inte är medvetna om vilken utrustning som krävs. Han uppmanar alla att ha ett bra tält, en papperskarta, en powerbank och att gå in skorna innan fjällturen.

Han vädjar också till nybörjare att inte försöka bestiga Kebnekaise, utan i stället välja enklare områden.

– Det är ungefär som att man börjar med en trehjulig cykel och går över till en cykel på två hjul när man klarat av trehjulingen, förklarar Richard Svedjesten.

Räddningsinsatserna har hittills varit enkla: ”Handlat om en bruten fot eller uttorkning”
TT
Så fjällvandrar du säkert
www.svenskaturistforeningen.se
Fler turister till fjällen kan vara både bra och dåligt för miljön (2024)
www.etc.se  · Ofta betalvägg
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