Fjällräddningen varnar efter veckans insatser: ”Det är ingen vanlig promenad”
Fjällräddningen har ryckt ut flera gånger i veckan för att undsätta vandrare på Kebnekaise, som skadat sig eller blivit nedkylda. Nu varnar organisationen för riskerna och uppmanar de som planerar att bestiga berget att förbereda sig ordentligt, enligt DN.
– Jag har varit med om människor som ska bestiga Kebnekaise med sneakers, gympabrallor och t-shirt, säger samordnaren Stefan Källström och fortsätter:
– Det räcker inte. Det är ingen vanlig promenad.
Marit Sarri, områdeschef i Norrbotten på Svenska turistföreningen, tror att Fjällräddningen kommer att behöva rycka ut fler gånger.
– Vi har just gått in i högsäsong och det märks, vi har mycket folk i området, säger hon till SVT Nyheter Norrbotten.
bakgrund
Fjällräddningen
Wikipedia (sv)
Fjällräddningen är en ideell svensk organisation som bland annat har som uppgift att på uppdrag av polisen utföra räddningsaktioner i fjällterräng enligt Lagen om skydd mot olyckor.
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