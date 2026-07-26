Ökat intresse för fjällsemester – för tredje året

Intresset för att vandra i de svenska fjällen tycks ha ökat jämfört med förra året, rapporterar SVT Jämtland.

– Vi har väl som högst tryck just nu, även om det inte syns, för alla gäster är ute på fjället, säger Lotta Welander, områdeschef på fjällstationen Storulvån.

Enligt STF har besöken i stugor och fjällstationer ökat för tredje året i rad.

Nivån är dock fortsatt lägre än under toppåren under pandemin, då många svenskar som inte kunde åka utomlands satsade på fjällsemester.