Ökat intresse för fjällsemester – för tredje året
Intresset för att vandra i de svenska fjällen tycks ha ökat jämfört med förra året, rapporterar SVT Jämtland.
– Vi har väl som högst tryck just nu, även om det inte syns, för alla gäster är ute på fjället, säger Lotta Welander, områdeschef på fjällstationen Storulvån.
Enligt STF har besöken i stugor och fjällstationer ökat för tredje året i rad.
Nivån är dock fortsatt lägre än under toppåren under pandemin, då många svenskar som inte kunde åka utomlands satsade på fjällsemester.
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