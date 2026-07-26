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Vandrare i Jämtlandsfjällen. Arkivbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska fjällturismen

Ökat intresse för fjällsemester – för tredje året

Av Tor Gasslander
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Intresset för att vandra i de svenska fjällen tycks ha ökat jämfört med förra året, rapporterar SVT Jämtland.

– Vi har väl som högst tryck just nu, även om det inte syns, för alla gäster är ute på fjället, säger Lotta Welander, områdeschef på fjällstationen Storulvån.

Enligt STF har besöken i stugor och fjällstationer ökat för tredje året i rad.

Nivån är dock fortsatt lägre än under toppåren under pandemin, då många svenskar som inte kunde åka utomlands satsade på fjällsemester.

Även på Destination Funäsfjällen säger man sig ha sett en ökning
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