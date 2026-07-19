Just nu
Man skjuten av polis under insats i Sandviken
Polis har skjutit en man i samband med en insats i Sandvikens kommun, rapporterar TT.
”Mannen träffades i underkroppen och fördes till sjukhus med okänt skadeläge, men var då vaken och talbar”, skriver polisen på sin sajt.
Poliserna som var inblandade i insatsen har tagits ur yttre tjänst.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen