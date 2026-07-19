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Arkivbild. (Mikaela Landeström/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Man skjuten av polis under insats i Sandviken

Av Adam Lindh
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Polis har skjutit en man i samband med en insats i Sandvikens kommun, rapporterar TT.

”Mannen träffades i underkroppen och fördes till sjukhus med okänt skadeläge, men var då vaken och talbar”, skriver polisen på sin sajt.

Poliserna som var inblandade i insatsen har tagits ur yttre tjänst.

Mannen har gripits misstänkt för brott
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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