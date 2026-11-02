En man i 20-årsåldern tog sig under natten in i en kvinnas hotellrum i Sollentuna utanför Stockholm och klädde av sig sina kläder, rapporterar Aftonbladet

– Han klädde av sig och närmade sig kvinnan. Hon lyckades putta ut honom. Han greps i anslutning till entrén, säger polisens vakthavande befäl Niklas Berglund till tidningen.

Mannen misstänks för försök till våldtäkt. Det är oklart hur han tog sig in i rummet.