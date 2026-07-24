Man tros ha försökt dränka sin ex-flickvän i parkdamm

Natten till fredagen greps en man misstänkt för att ha försökt dränka sin tidigare flickvän i en park i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

För polisen har kvinnan uppgett att hon och mannen möttes upp vid en damm, varefter de började bråka. Mannen ska då ha slagit kvinnan och tagit stryptag på henne, innan han ska ha försökt dränka henne i dammen.

Han ska sedan ha flytt från platsen och tagit med sig kvinnans väska och mobiltelefon, men gripits kort därpå.