Maneter slår kullerbyttor och löser upp sig – forskare förbryllas

Öronmaneter längs Bohuskusten dör allt tidigare på säsongen och deras märkliga beteende bekymrar forskare, rapporterar TV4 Nyheterna. Christin Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet och beskriver hur maneterna slår kullerbyttor och löser upp sig.

– Det ser ut som att de gått igenom en propeller och blivit lite kluvna i kanten. Och när många gör det är det något som inte står rätt till, säger hon.

Appelqvist och hennes kollegor vill därför ha hjälp från allmänheten att fotografera och skicka in bilder till den svenska artportalen. Att maneter dör för tidigt kan få konsekvenser för ekosystemet.