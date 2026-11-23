41 procent av svenskarna tröstshoppar för att må bättre. Det visar en ny undersökning från kredithanterings- och inkassoföretaget Intrum inför Black Week, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Särskilt vanligt är det bland unga vuxna.

– Det händer väldigt mycket i vår omvärld med politik, krig och inflation. Då blir shoppandet ett sätt att skapa kontroll, säger Anne-Charlotte Paas, som har forskat om konsumtion vid Karlstads universitet.

Undersökningen bygger på svar från 20 000 personer i 20 europeiska länder. Bland dem finns 1 000 svenskar.