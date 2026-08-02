Marocko döper motorväg efter Trump: ”Djup uppskattning”

Till vänster: USA:s president Donald Trump fotograferad den 22 juli. Till höger: Bild från den video om motorvägen som Trump lade upp på Truth Social.

En över 100 mil lång motorvägssträcka mellan den marockanska staden Tiznit och staden al-Dakhla i Västsahara har döpts till ”Donald J. Trump highway”. Det skriver den marockanska kungen Mohammed VI i ett brev till den statliga nyhetsbyrån MAP, enligt Bloomberg.

Redan i fredags la den amerikanske presidenten ut en text och en video om motorvägen på Truth Social, men det är först nu som nyheten har bekräftats av Marocko.

Enligt Intissar Fakir, forskare vid Middle east institute i Washington DC, kan beskedet ses som ett tack för att Trump ”erkände” Västsahara som marockanskt territorium 2020.

I sitt brev skriver kung Mohammed VI också uttryckligen att Trumps beslut 2020 ”för alltid kommer att vara inristat i marockanernas minne”.