Massavhopp bland chefer inom Skånes cancervård

Samtliga sju sektionschefer inom den skånska cancervården säger upp sig samtidigt, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Anledningen uppges vara missnöje med ledningen.

– Vi har försökt att jobba med det under en längre tid, men när vi inte känner att vi lyckas och vår arbetsmiljö inte är bra, då kan vi inte fortsätta, säger Sara Kinhult, sektionschef för CNS-tumörer, hudtumörer och gynekologisk cancer, till Sydsvenskan.

En källa uppger att cheferna är nödvändiga för verksamheten och säger att det är ”katastrofalt” att verksamheten nu blir ledningslös.

Cheferna ska själva ha kallat personalen till ett möte under onsdagen där de informerade kollegorna om sitt beslut.