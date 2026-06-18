Över hundra cancerläkare vill ha bort högsta chefen

Över hundra läkare inom den skånska cancervården ställer sig bakom de sju sektionschefer som under onsdagen sa upp sig i protest mot ledningen. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne.

I ett brev kräver de gemensamt att verksamhetschefen Silke Engelholm avgår.

”Situationen är ytterst allvarlig. Vårt verksamhetsområde lider sedan flera år av ett frånvarande och konfliktsökande ledarskap”, skriver läkaren Niklas Loman, som varit med och undertecknat brevet, till kanalen.

I brevet varnar läkarna för att förtroendekrisen riskerar att skada verksamhetens stabilitet och utveckling.