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Masskjutning på matfestival i Seattle – minst två döda
Minst två personer har skjutits ihjäl på en matfestival i Seattle i natt, rapporterar Seattle Times. Ytterligare fem personer, däribland en tvååring, är skadade.
Kaotiska scener uppstod när någon plötsligt öppnade eld på festivalen. Området var packat med tusentals människor och i princip överfullt. Det 25-åriga vittnet Estan Wakonabo beskriver hur folk började trampa ner varandra när skotten hördes.
– Det var bara rent kaos, säger han.
Det finns inga uppgifter om att någon har gripits.
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