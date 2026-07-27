Masskjutning på matfestival i Seattle – minst två döda

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Minst två personer har skjutits ihjäl på en matfestival i Seattle i natt, rapporterar Seattle Times. Ytterligare fem personer, däribland en tvååring, är skadade.

Kaotiska scener uppstod när någon plötsligt öppnade eld på festivalen. Området var packat med tusentals människor och i princip överfullt. Det 25-åriga vittnet Estan Wakonabo beskriver hur folk började trampa ner varandra när skotten hördes.

– Det var bara rent kaos, säger han.

Det finns inga uppgifter om att någon har gripits.