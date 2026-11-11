I den nordiska forskarvärlden råder det delade meningar kring hur stor risk det är att AI orsakar ”mänsklighetens undergång”.

Det visar en enkät med 50 forskare och experter som Svenska Dagbladet har gjort. ”Mänsklighetens undergång” har i den definierats som att ”avancerad AI före 2050 orsakar mänsklighetens utrotning – eller en jämförbar permanent och allvarlig förlust av mänsklig kontroll över framtiden”.

De mest pessimistiska svaren kommer från tre matematikprofessorer vid Chalmers i Göteborg. De bedömer att risken ligger mellan 60–80 procent.

Andra tillfrågade menar i stället att risken är låg och att beläggen för en AI-katastrof är väldigt svaga. Och en tredje grupp menar att det finns alldeles för lite kunskap för att göra en uppskattning.