Två 20-åriga män åtalas för att ha orsakat 48-årige Mattias död i Karlstad i augusti, rapporterar NWT. De åtalas för dråp alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, säger åklagaren Cecilia Aronsson till tidningen.

Enligt åklagaren ska de unga männen båda ha riktat slag och sparkar mot Mattias i samband med ett bråk i de centrala delarna av staden.

Båda åtalade nekar till brott och Sara Ronéus, advokat till en av 20-åringarna, säger att det rör sig om en nödvärnssituation.

– Han mår fruktansvärt dåligt över det.