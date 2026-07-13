Medborgarskapstest gör debut – svenskar på stan har svårt att klara det

Det första svenska medborgarskapsprovet hålls den 15 augusti, efter att skärpta medborgarskapskrav infördes i juni, rapporterar DN. Omkring 1 000 personer väntas delta i den första skrivningen, som handlar om samhällskunskap. Den andra delen, språkprovet, ska hållas först nästa år.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har publicerat exempelfrågor som bedöms motsvara kunskapsnivån för en elev i årskurs nio. DN gick ut på stan i Göteborg för att testa svenskars kunskaper. Bland frågorna fanns vem som är Sveriges statschef, vilket land som tillhörde Sverige fram till 1809 och vilken den offentliga sektorns främsta uppgift är.

Få av de tillfrågade kunde svara rätt på den första frågan.

– Det var inte så lätt, men jag tror att det är viktigare att kunna svenska språket än att veta vem som är statschef i landet, säger 78-åriga Maria Boström.