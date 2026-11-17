Melodifestivalen slopar finalkvalet, där bidrag med färre röster än finalisterna får en andra chans, rapporterar flera medier.

Det innebär att nästa års tävling enbart består av fem deltävlingar samt en final. De två sista finalplatserna går till de bidrag som fått flest antal röster i sina respektive deltävlingar.

– Vi vill förenkla både för tittarna och för de tävlande, förklarar Anders Wistbacka, projektledare för Melodifestivalen, för Aftonbladet.