Robyn om Melodifestivalen: ”Är så pinsamt”

Robyn uppträdde på 3 arena för en månad sedan.

Den svenske artisten Robyn sågar Eurovision Song Contest. I ett utspel i Amy Poehlers podcast Good Hang säger den 47-åriga svenskan att musiktävlingen är ”skit” och ”pinsam”, skriver Euronews.

Robyn menar att musiktävlingen inte hållit någon nivå sedan Abbas deltagande med ”Waterloo” 1974.

Hennes inställning får henne dock inte att undvika programmet, medger hon.

– Jag har amerikanska vänner som jag brukar se det med och min vän Bert drar upp en filt över sina ögon när vi tittar tillsammans för det är så pinsamt.