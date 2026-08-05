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Malmös målvakt Zecira Musovic under vårens spel i damallsvenskan. (Johan Nilsson / TT)
Fotbolls-VMWomen's Champions League

MFF till final – tar ett steg närmare Champions League

Av Marcus Lindén
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Malmö FF är vidare till kvalfinal i Champions League-kvalets andra omgång efter 1–0-seger i semifinalen mot Vålerenga. Nyförvärvet Älvali Lindström, 19, gjorde matchens enda mål, samtidigt som målvakten Zecira Musovic storspelade, skriver TT.

I lördagens final väntar antingen tyska Frankfurt eller cypriotiska Omonia.

Om MFF vinner finalen väntar ett dubbelmöte i kvalets tredje omgång. Vid seger även där är skåningarna framme i Champions League-gruppspel.

Zecira Musovic räddade sitt lag flera gånger om
TT
På övertid var MFF rejält pressat
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