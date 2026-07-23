Microsoft byter ut Open AI:s bildmodeller mot egna

Microsoft ersätter Open AI:s modeller för bildgenerering med egenutvecklad teknik i tjänster som Powerpoint och Bing, skriver Bloomberg.

– Den är snabbare, billigare, håller högre kvalitet och gör att användarna stannar kvar längre, säger Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman till nyhetsbyrån.

Enligt Suleyman är Microsofts egna MAI-modeller runt 85 procent billigare att använda i Powerpoint.

I nuläget har Microsoft gratis tillgång till modeller från Open AI, som de är delägare i. Däremot måste de själva stå för den dyra datorkraft som krävs, samtidigt som de egna modellerna uppges vara mer kostnadseffektiva.