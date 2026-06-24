Microsoft med i Trafikverkets arbetsgrupp inför molnbeslut

Techjätten Microsoft satt med i en arbetsgrupp som tog fram underlag inför Trafikverkets beslut om hur man ska använda molntjänster. Det rapporterar SR.

Gruppen rekommenderade en hybridlösning där Microsoft Teams används för delar av Trafikverkets kommunikation, en linje myndigheten sedan gick på.

Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, är kritisk.

– Om jag ska köpa en ny bil och frågar bilförsäljaren om det är en bra bil, så är det ganska stor sannolikhet att bilförsäljaren svarar ja, säger han.

Trafikverket påpekar att Microsoft är en av flera leverantörer till myndigheten och ser inga problem med att bolaget deltar i arbetsgrupper.

– Det är väldig skillnad om de skulle vara med i ett beslutsforum och det är inte fallet, säger Trafikverkets it-direktör Niclas Lamberg.