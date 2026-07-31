Miljardären ville leva för evigt: ”Har gått för långt”

Den kände biohackaren Bryan Johnson har försökt bromsa sitt åldrande, men tycks nu tvivla på sitt projekt.

”Jag har funderat och börjar undra om jag har tagit det här med ett långt liv lite för långt”, skriver han på X.

Techmiljardären Johnson är huvudperson i Netflix-dokumentären ”Don’t die: The man who wants to live forever” och har gjort sig känd för en livsstil präglad av strikt kost, träning och experimentella behandlingar, enligt TT.

I början av juli avslöjade Bryan Johnson att han drabbats av en kronisk inflammation kallad autoimmun gastrit.

”Jag har en autoimmun sjukdom. Mitt immunförsvar gör att magsäcken bryter ner sig själv”, skrev han på X.