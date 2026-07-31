Miljardären ville leva för evigt: ”Har gått för långt”
Den kände biohackaren Bryan Johnson har försökt bromsa sitt åldrande, men tycks nu tvivla på sitt projekt.
”Jag har funderat och börjar undra om jag har tagit det här med ett långt liv lite för långt”, skriver han på X.
Techmiljardären Johnson är huvudperson i Netflix-dokumentären ”Don’t die: The man who wants to live forever” och har gjort sig känd för en livsstil präglad av strikt kost, träning och experimentella behandlingar, enligt TT.
I början av juli avslöjade Bryan Johnson att han drabbats av en kronisk inflammation kallad autoimmun gastrit.
”Jag har en autoimmun sjukdom. Mitt immunförsvar gör att magsäcken bryter ner sig själv”, skrev han på X.
bakgrund
Bryan Johnson
Wikipedia (en)
Bryan Johnson (born August 22, 1977) is an American entrepreneur, venture capitalist, writer and author. He is the founder and former CEO of Kernel, a company creating devices that monitor and record brain activity, and OS Fund, a venture capital firm that invests in early-stage science and technology companies. Johnson was also the founder, chairman and CEO of Braintree, a company specializing in mobile and web payment systems for e-commerce companies. Braintree acquired Venmo in 2012 for $26.2 million; the combined entity was acquired by PayPal for $800 million in 2013. Johnson has received media attention for his anti-aging attempt that he refers to as "Project Blueprint". He refers to the philosophy as "don't die". In 2026 Johnson announced he was diagnosed with an incurable autoimmune disease.
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