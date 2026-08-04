Miljardjakten på maskinen som kan knäcka internet
Investerare, teknikjättar och regeringar satsar miljarder på kvantdatorer, som ska kunna lösa problem långt snabbare än dagens superdatorer. Tekniken kan bland annat revolutionera…
The Economist
Quantum computers promise mathematical superpowers
But like all superpowers, they will have their lim…
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