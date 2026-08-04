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Innovation & framtid

Miljardjakten på maskinen som kan knäcka internet

Chalmers Next Labs. (Joakim Ståhl/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)

Investerare, teknikjättar och regeringar satsar miljarder på kvantdatorer, som ska kunna lösa problem långt snabbare än dagens superdatorer. Tekniken kan bland annat revolutionera…

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The Economist

Quantum computers promise mathematical superpowers

But like all superpowers, they will have their lim…

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