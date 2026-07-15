Miljonavgift införs – om inte gängens annonser tas bort

Om gängens annonser inte tas bort inom en timme riskerar företagen bakom plattformar på sociala medier från och med i dag miljonavgift. Det skriver P3 Krim.

Det handlar om grova våldsuppdrag som plattformarna måste ta bort på begäran av polisen, enligt den nya lagen. Annars riskerar de att få sanktionsavgifter som ligger på mellan fem tusen kronor, och fem miljoner.

– Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid, Theodor Smedius, polisintendent på Noa till radion.

Han tror att den nya lagen kan leda till färre annonser eftersom polisen kommer kunna skicka fler begäranden snabbare.