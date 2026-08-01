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Innovation & framtid

Miljonbolag med bara en anställd blir allt fler

Ben Broca runs his company as a one-man band—with lots of help from AI—from his living room in Sausalito, Calif. (Jonah Reenders for WSJ)

Antalet enmansbolag som omsätter över en miljon dollar om året ökar, enligt en undersökning från Stripe. Betalföretaget har nu tusentals sådana bolag som kunder, skriver Wall Stree…

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The Wall Street Journal

The Rise of Million-Dollar Companies With Just One Employee

AI tools make it easier for founders to get starte…

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