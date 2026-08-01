Miljonbolag med bara en anställd blir allt fler
Antalet enmansbolag som omsätter över en miljon dollar om året ökar, enligt en undersökning från Stripe. Betalföretaget har nu tusentals sådana bolag som kunder, skriver Wall Stree…
The Wall Street Journal
The Rise of Million-Dollar Companies With Just One Employee
AI tools make it easier for founders to get starte…
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