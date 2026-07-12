Miljoner har sett artistens obekväma TV4-stund: ”Ville hellre prata julfilm”

För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle ”Nordpolen” Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att ”bjuda på sig själv”.

Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan.

I Medierna i P1 förklarar artisten att han hade förutfattade meningar om tv-formatet och kände sig obekväm med att prata om sin konst inför ”människor som inte bryr sig”.

– Det jag visste var väl samma sak som alla andra vet, att det är ett program med en publik som kanske inte är den mest intellektuellt... Vad ska jag säga för att inte låta som ett arsle? Alltså den mest intellektuellt nyfikna delen av svenska folket, fortsätter han.

Hellström säger att han hellre hade fått frågor om julfilmer eftersom han där har ”starka åsikter”.