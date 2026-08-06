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Extremvädret i EuropaOmni förklarar

”Millimeter från att stänga” – så slår torkan mot kärnkraften

En man försöker kyla av en häst i Donau mitt i värmeböljan. (Andreea Alexandru /AP/TT / AP)

Vattennivån flera stora europeiska floder är rekordlåg. Kärnreaktorer i flera europeiska länder stängs ned.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers, förklarar hur kärnkraften påverkas av bristen på vatten och vice versa.

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