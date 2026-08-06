”Millimeter från att stänga” – så slår torkan mot kärnkraften

En man försöker kyla av en häst i Donau mitt i värmeböljan.

Vattennivån flera stora europeiska floder är rekordlåg. Kärnreaktorer i flera europeiska länder stängs ned.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers, förklarar hur kärnkraften påverkas av bristen på vatten och vice versa.