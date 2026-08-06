Extremvädret i Europa • Omni förklarar
”Millimeter från att stänga” – så slår torkan mot kärnkraften
Vattennivån flera stora europeiska floder är rekordlåg. Kärnreaktorer i flera europeiska länder stängs ned.
Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers, förklarar hur kärnkraften påverkas av bristen på vatten och vice versa.
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