Mindre explosion vid port i södra Stockholm
En port till ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm har fått mindre skador efter en explosion natten till tisdag, rapporterar SVT Nyheter. Larmet kom vid 03.20-tiden och räddningstjänsten skickades till platsen.
Det var på morgonen oklart vad som har exploderat men det kan handla om en banger.
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