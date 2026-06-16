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Inrikes

Mindre explosion vid port i södra Stockholm

Av Anders Hovne
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En port till ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm har fått mindre skador efter en explosion natten till tisdag, rapporterar SVT Nyheter. Larmet kom vid 03.20-tiden och räddningstjänsten skickades till platsen.

Det var på morgonen oklart vad som har exploderat men det kan handla om en banger.

Vid ett flerfamiljshus
Sveriges Television
Vittnen hörde en hög smäll
TT
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