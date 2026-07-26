Minigrisen Synergy bryter isen i arbetet med hemlösa
Hon väger drygt två kilo, har rödmålade klövar och får förbipasserande att tvärstanna mitt i Washingtons anrika Union Station. Men minigrisen Synergy är långt mer än en publikfavor…
Washington Post
Meet the 5-pound ambassador who works in crisis intervention at Union Station
A tiny pig named Synergy offers comfort and a crea…
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