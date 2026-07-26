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Perspektiv på världen

Minigrisen Synergy bryter isen i arbetet med hemlösa

Synergy, a therapy pig, is trained to bring joy to individuals experiencing homelessness. (Victoria Caruso/The Washington Post)

Hon väger drygt två kilo, har rödmålade klövar och får förbipasserande att tvärstanna mitt i Washingtons anrika Union Station. Men minigrisen Synergy är långt mer än en publikfavor…

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Washington Post

Meet the 5-pound ambassador who works in crisis intervention at Union Station

A tiny pig named Synergy offers comfort and a crea…

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