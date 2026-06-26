Misstänks ha rekryterat till nazistgrupp – i dag faller domen

I dag faller domen mot en man i 20-årsåldern som misstänks för deltagande i en terroristorganisation.

Han åtalas bland annat för att ha försökt rekrytera medlemmar till den internationella nazistiska grupperingen Maniac Murder Cult, MKY, och på så sätt byggt upp en svensk cell. Han har också spridit propaganda för gruppen, enligt åklagaren.

Det är första gången en person åtalas för att vara delaktig i MKY. Domen meddelas av Attunda tingsrätt klockan 11.00.