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(Polisens förundersökning)
Terrormisstänkta 20-åringen

Misstänks ha rekryterat till nazistgrupp – i dag faller domen

Av Hannah Gustafsson
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I dag faller domen mot en man i 20-årsåldern som misstänks för deltagande i en terroristorganisation.

Han åtalas bland annat för att ha försökt rekrytera medlemmar till den internationella nazistiska grupperingen Maniac Murder Cult, MKY, och på så sätt byggt upp en svensk cell. Han har också spridit propaganda för gruppen, enligt åklagaren.

Det är första gången en person åtalas för att vara delaktig i MKY. Domen meddelas av Attunda tingsrätt klockan 11.00.

Brotten ska ha begåtts mellan november förra året, och februari i år (2 juni)
tv+text · Sveriges Television
Mannen har tidigare haft psykiska problem (20 februari)
www.tv4.se
Mannen misstänks ha gjort rekryteringsförsök på Tiktok (18 mars)
expo.se
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