Terrordömd svensk värvades av misstänkt rysk agent

Den 20-årige svensk som dömts till fängelse för samröre med den nynazistiska terrorgruppen Maniac Murder Cult (MKY) rekryterades av en man som Ukraina kopplar till rysk underrättelsetjänst, rapporterar SVT Nyheter.

MKY ingår i det våldsbejakande Com-nätverket. Gruppens ledare startade i december 2025 en ny extremistgrupp som enligt SVT förespråkar total utrotning av mänskligheten.

Ukrainas säkerhetstjänst SBU uppger att Ryssland systematiskt använder gruppens Telegramkanal för att rekrytera minderåriga till terrordåd.

Ledaren har även haft kontakt med den 15-årige svensk som misstänks för flera bilbränder i Ängelholm i syfte att skaffa respekt inom sadistnätverket 764.