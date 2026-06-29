Terrordömd svensk värvades av misstänkt rysk agent
Den 20-årige svensk som dömts till fängelse för samröre med den nynazistiska terrorgruppen Maniac Murder Cult (MKY) rekryterades av en man som Ukraina kopplar till rysk underrättelsetjänst, rapporterar SVT Nyheter.
MKY ingår i det våldsbejakande Com-nätverket. Gruppens ledare startade i december 2025 en ny extremistgrupp som enligt SVT förespråkar total utrotning av mänskligheten.
Ukrainas säkerhetstjänst SBU uppger att Ryssland systematiskt använder gruppens Telegramkanal för att rekrytera minderåriga till terrordåd.
Ledaren har även haft kontakt med den 15-årige svensk som misstänks för flera bilbränder i Ängelholm i syfte att skaffa respekt inom sadistnätverket 764.
Terrordömda 20-åringen — det gäller saken
- En 20-årig man i Stockholmsområdet dömdes till fängelse i ett år och sex månader för deltagande i terroristorganisationen Maniac Murder Cult (MKY).
- Mannen har erbjudit sig att bygga upp MKY i Sverige och försökt rekrytera medlemmar via Tiktok.
- Tingsrätten ansåg att mannen spridit och skapat propaganda men inte haft en så central roll att han stärkt MKY:s kapacitet att begå terroristbrott.
- Åklagarmyndigheten uppgav att gärningen omfattat uppbyggandet av en svensk MKY-cell, rekrytering och spridande av propagandamaterial.
- Mannen var tidigare ostraffad, hade varit tvångsinlagd och bedömts lida av en allvarlig psykisk störning enligt läkarutlåtande.
bakgrund
The Com
Wikipedia (en)
The Com, also known as The Community, is an international online network made of multiple cybercriminal networks that operate in Canada, the United States and the United Kingdom. The network has committed various cybercrimes that included cryptocurrency theft, violence incitement and swatting. The Com is responsible for data breaches of multiple organizations. Law enforcement said that The Com uses cybercrime tactics like SIM swapping, IP grabbing and social engineering. The Com has extreme ideological views and is known to sexually groom children. The Com recruits new members by communicating with them on social media and gaming sites and indoctrinating them into joining. Multiple leaders of The Com have been revealed to also be members of 764, a neo-Nazi child exploitation network. Other members of the network have been responsible for serious crimes like kidnappings or acts of torture. The Federal Bureau of Investigation warned the public of The Com on July 23, 2025, and said that their crimes are motivated for various reasons that include financial gain, revenge, sexual gratification, attention, or ideology.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen