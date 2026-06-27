Falskt alarm om explosion vid sjukhuset i Östersund
Larmet om en explosion vid sjukhuset i Östersund var falskt alarm, rapporterar Expressen. Det visade sig vara en sten som kastats genom en glasruta, kunde Räddningstjänsten konstatera efter en kort stunds arbete på platsen.
Även ambulans och polis ryckte ut på larmet, enligt Östersunds-posten.
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