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Illustrationsbild. (Christine Olsson/TT)
Inrikes

Falskt alarm om explosion vid sjukhuset i Östersund

Av Kinga Sandén
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Larmet om en explosion vid sjukhuset i Östersund var falskt alarm, rapporterar Expressen. Det visade sig vara en sten som kastats genom en glasruta, kunde Räddningstjänsten konstatera efter en kort stunds arbete på platsen.

Även ambulans och polis ryckte ut på larmet, enligt Östersunds-posten.

Larmet kom in strax efter klockan 15
Expressen
Ambulans, polis och räddningstjänst larmades till platsen
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