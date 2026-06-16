Misstänkt farligt föremål i Göteborg var termos

Polisen larmades på tisdagen om att ett farligt föremål hittats vid Scandinavium i Göteborg. Efter att ha undersökt föremålet kunde polisen konstatera att det var ofarligt, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Enligt GP handlade det om en person som nekades ta med sig en termos till en konsert. Men den var alltså ofarlig.