Misstänkt farligt föremål i Göteborg – avspärrningar

Polisen hanterar ett misstänkt farligt föremål på Kapellgatan i centrala Göteborg, skriver de på sin hemsida.

”Platsen runt föremålet är avspärrad och boende i anslutning till föremålet uppmanas att hålla sig inomhus. Nationella bombskyddet är larmade till platsen.”

Det är en påse som är misstänkt, uppger polisens presstalesperson Fredrik Svedmyr för Aftonbladet. Det avspärrade området är 100 gånger 100 meter stort.