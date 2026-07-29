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Inrikes

Misstänkt farligt föremål i Göteborg – avspärrningar

Av Joel Malmén
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Polisen hanterar ett misstänkt farligt föremål på Kapellgatan i centrala Göteborg, skriver de på sin hemsida.

”Platsen runt föremålet är avspärrad och boende i anslutning till föremålet uppmanas att hålla sig inomhus. Nationella bombskyddet är larmade till platsen.”

Det är en påse som är misstänkt, uppger polisens presstalesperson Fredrik Svedmyr för Aftonbladet. Det avspärrade området är 100 gånger 100 meter stort.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Larmet kom vid 19-tiden
Sveriges Television
Polisen: Ingen fara så länge man stannar inne
Aftonbladet
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