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Polisen och Nationella bombskyddet har spärrat av delar av Folkungagatan på Södermalm den 5 augusti 2026. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Farligt föremål kastades in på krog på Södermalm

Av Kinga Sandén
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Ett misstänkt farligt föremål har kastats in på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Det uppger polisen för Aftonbladet. Folkungagatan har delvis spärrats av.

– Det är inget som har exploderat, säger polisens presstalesperson Robert Sennerdal till TT.

Föremålet ska undersökas av Nationella bombskyddet.

Ingen person har kommit till skada.

Utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse
www.tv4.se
Misstänkt farligt föremål på Södermalm
Aftonbladet
Avspärrat mellan Östgötagatan och Götgatan
Expressen
Larmet kom in strax efter klockan 21
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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