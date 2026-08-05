Farligt föremål kastades in på krog på Södermalm
Ett misstänkt farligt föremål har kastats in på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Det uppger polisen för Aftonbladet. Folkungagatan har delvis spärrats av.
– Det är inget som har exploderat, säger polisens presstalesperson Robert Sennerdal till TT.
Föremålet ska undersökas av Nationella bombskyddet.
Ingen person har kommit till skada.
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