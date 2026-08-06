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Polisen och Nationella bombskyddet har spärrat av delar av Södermalm. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Insatsen på Södermalm

Vittnet: Såg två personer kasta in påse i baren

Av Hannah Gustafsson
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Två män kastade in en påse med ett misstänkt farligt föremål i baren på restaurangen på Södermalm under onsdagskvällen och sprang därifrån. Det berättar ett vittne för Expressen.

– Folk var chockade, men det var ingen panik eller skräck, säger personen till tidningen.

Kort efter att larmet kom in kunde två personer frihetsberövas.

Vid 00.30 meddelade polisen att föremålet hade kunnat explodera, men att Nationella bombskyddet varit på plats och hanterat det.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Larmet kom vid 21-tiden
Expressen
De frihetsberövade personerna hittades 30 minuter efter larmet
Aftonbladet
Polisen utreder bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse
Sveriges Television
Ingen person kom till skada
radio+text · Sveriges Radio
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