Vittnet: Såg två personer kasta in påse i baren

Polisen och Nationella bombskyddet har spärrat av delar av Södermalm.

Två män kastade in en påse med ett misstänkt farligt föremål i baren på restaurangen på Södermalm under onsdagskvällen och sprang därifrån. Det berättar ett vittne för Expressen.

– Folk var chockade, men det var ingen panik eller skräck, säger personen till tidningen.

Kort efter att larmet kom in kunde två personer frihetsberövas.

Vid 00.30 meddelade polisen att föremålet hade kunnat explodera, men att Nationella bombskyddet varit på plats och hanterat det.