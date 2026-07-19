Man föll från balkong i Stockholm – två gripna

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En man har livshotande skador efter att ha fallit från en balkong på tredje våningen i Hässelby gård i västra Stockholm. En man och en kvinna har gripits misstänkta för mordförsök, skriver polisen på sin hemsida.

Larmet kom in sent på lördagskvällen. Mannen och kvinnan greps i samma huskropp som balkongen. Området är fortfarande avspärrat på söndagsmorgonen.