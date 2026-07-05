Uppgifter: Person skjuten i Uppsala

En stor polisinsats pågår i Uppsala. Polisen uppger för UNT att man utreder ett grovt brott.

Det är avspärrat i stadsdelen Kvarngärdet, och både polis och ambulans är på plats.

Enligt uppgifter till UNT och TV4 Nyheterna rör det sig om en misstänkt skjutning. Vittnen ska ha sett en person falla till marken efter att ha hört höga smällar.

Ett svart tält har monterats upp inne på det avspärrade området.

Polisen uppmanar den som hört eller sett något som avviker från det normala att höra av sig.